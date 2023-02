Ambulance : les pompiers passent à l'électrique

Ce bruit, c'est celui de leur véhicule électrique. Les pompiers de Paris interviennent pour une crise d'allergie. Direction l'hôpital. Un trajet plus fluide que dans un véhicule thermique. À peine la victime déposée qu'ils doivent déjà repartir. Une quinzaine d'interventions en moyenne ont été effectuées par jour avec ce véhicule. La voiture ne peut être rechargée qu'à la caserne. Avec une autonomie de 200 kilomètres, difficile d'imaginer l'utiliser ailleurs que dans une grande ville. Sur son toit se trouvent des panneaux solaires pour gagner un maximum de temps. À la différence d'un véhicule thermique immobilisé seulement quelques minutes au moment de faire le plein, celui-ci doit être branché quatre heures, lorsque la batterie est vide. Une révolution chez les pompiers de Paris, vieille en réalité de plus de 120 ans. En 1898, les engins tirés par des chevaux sont remplacés par ce véhicule équipé de pile. Un siècle plus tard, l'objectif est d'équiper toutes les casernes parisiennes d'un véhicule électrique. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Humblot