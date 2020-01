Aménagement de zone portuaire, un enjeu commercial pour la ville

Au Havre, un quai de douze hectares, qui était auparavant un parking et une zone de stockage, est désormais un lieu très fréquenté des habitants. Une dizaine de commerces y ont réinvesti en deux ans. Pour ce faire, des années de travaux et plus de 17 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires. Caen et Rouen se mettent également dans la course. Ce réaménagement de zones portuaires représente un nouveau vecteur de croissance en Normandie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.