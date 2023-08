Amendes colossales : l'Europe veut nous protéger des géants d'Internet

Pillages en direct, insultes en ligne ou même des trafics de drogues sur Snapchat, c'étaient les réseaux sociaux avant. Mais depuis aujourd'hui, 25 août, il y a une nouvelle règle pour les géants de la tech. Désormais, tout ce qui est puni par la loi doit être supprimé immédiatement ou presque de leurs plateformes. Une législation plus stricte, un bouton pour signaler les contenus illégaux doit être mis en place et les sites concernés doivent recruter des modérateurs, pour chaque pays européen. Et cela va aussi changer la manière dont on vous propose les vidéos ou publications sur vos applications préférées. Aujourd'hui, c'est en fonction de vos goûts. Demain, les algorithmes seront toujours présents sur les réseaux sociaux, mais ils devront être plus transparents, en vous disant pourquoi ils vous suggèrent telle ou telle vidéo. Enfin, les publicités ciblées pour les mineurs sont désormais interdites. Si ces règles ne sont pas respectées, les plateformes s'exposent à des amendes record de 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Exemple pour Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, cela pourrait être plus de sept milliards de dollars. TF1 | Reportage R. Asencio, J. Maviert