Les Américains connaissent-ils Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron se rendra à Washington le lundi 23 avril pour une visite d'Etat. Il s'agira du premier déplacement d'un dirigeant étranger à ce titre depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Que savent les Américains du président français ? Que pensent-ils de lui ? Si Emmanuel Macron n'évoque pas grand-chose pour certains, son nom est plus familier dans le monde économique. La presse, elle, est moins tendre avec le chef de l'Etat que le personnel politique. Le président français a convaincu les démocrates et les républicains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.