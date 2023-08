Amerrissage d'urgence : un impressionnant sauvetage au large de Fréjus

Une scène digne d'un film. Victime d'une panne de moteur, le pilote d'un avion de tourisme a réussi à amerrir en urgence près d'une plage de Fréjus ce dimanche 30 juillet. Malgré une mer agitée, les deux passagers et le pilote ont pu être secourus. Comme le montre les images, l'avion amerrit sur une mer houleuse. En à peine quelques secondes, il commence à couler . Le pilote entre en action et tente de sauver le carnet de bord de l'appareil. Les deux passagers sautent alors à l'eau. Un conducteur de bateau les repère, et n'hésite pas à plonger pour aller secourir les rescapés. Un geste spontané pour Gilles Fonseca. Ce plaisancier a vu l'avion amerrir à seulement quelques centaines de mètres de son embarcation. "Quand j'ai vu qu'il était descendu en dessous des 300 mètres, je me suis dit qu'il y avait un réel souci. Le pilote avait pensé à la plage, mais il y avait trop de touristes, donc par sécurité, il a préféré amerrir. Mais, c'était risqué pour lui et ses passagers", raconte-t-il dans la vidéo en tête de l'article. Peu avant 10 heures, l'avion de tourisme Cessna 177 venait de décoller de Cannes. À son bord, deux hommes et une femme. Alors qu'il volait au large de Fréjus, l'appareil est victime d'une panne de moteur. Seule solution pour le pilote : amerrir d'urgence. Au cours de sa descente, le pilote pense à déverrouiller la porte de l'avion. Ce réflexe a certainement sauvé la vie des trois occupants de l'appareil. Après avoir réussi à se poser sur l'eau, ils ont ainsi pu sortir immédiatement de l'avion. Sur la plage, des sauveteurs ont assisté à la scène. Ils n'ont mis que quelques minutes à secourir les trois rescapés. Les secours ont par la suite tracté l'avion pour le rapprocher des côtes et éviter qu'il ne coule trop profondément. Désormais, à 30 mètres sous l'eau, l'appareil devrait être sorti dans les prochains jours. Aucune trace de pollution n'a pour l'heure été détectée.