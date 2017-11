Amish : pourquoi vivent-ils plus longtemps ?

Les membres de la communauté Amish aux Etats-Unis vivraient plus longtemps que nous. Ils auraient un gène spécifique, une mutation génétique qui expliquerait que certains d'entre eux affichent une espérance de vie supérieure de dix ans à la nôtre. Des chercheurs de Chicago ont identifié chez certains Amish un gène ayant bénéficié d'une mutation très rare. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.