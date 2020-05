Amour et confinement font-ils bon ménage ?

Pendant le confinement, 30% des amoureux se sont rapprochés de leurs conjoints, et 10% se sont éloignés. L'amour a-t-il souffert du confinement ou en sort-il renforcé ? Du célibataire en quête de l'âme sœur au futur divorcé finalement réconcilié, six Français ont accepté d'ouvrir leur cœur à nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.