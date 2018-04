"Amoureux de ma femme", le nouveau film de Daniel Auteuil

Dans la fleur de l'âge, comment résister à une femme beaucoup plus jeune que la sienne ? Telle est la question abordée dans le nouveau film de Daniel Auteuil. Intitulé "Amoureux de ma femme", ce long-métrage est une adaptation d'une pièce de Florian Zeller. Avec Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlain, Daniel Auteuil s'est entouré d'amis pour sa quatrième réalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.