Ancien stock de munitions : tout un village doit déménager

C'est un petit village de montagne, comme la Suisse en compte par centaine, mais qui derrière ses airs paisibles, renferme une bombe à retardement. Mitholz et ses 170 habitants vivent sous la menace de 3 600 tonnes de munitions explosives, piégées au cœur de la falaise. Roman Lanz et l’État suisse ont fait un choix unique au monde. Tous les habitants devront partir pour au moins quinze ans, le temps nécessaire pour déminer la montagne. Mitholz est aujourd'hui rattrapé par son passé tragique. Théâtre d'un des pires accidents militaires de l'histoire suisse en 1947, la moitié des 7 000 tonnes de munitions stockées dans la falaise surplombant le village explose. Pour des raisons encore inconnues, neuf personnes sont mortes. À l'époque, on croyait le pire passé, mais en 2018, une inspection du site par l'armée sonne l'alerte. Le danger a été sous-évalué. Une nouvelle explosion aussi puissante peut se reproduire. Dans des classeurs, des centaines de documents et d'articles doivent être gardés. Des habitantes souhaitent que l'histoire du village soit transmise aux futures générations. Régine et son mari refusent toujours de quitter le village, mais auront-ils le choix ? D'autres, par contre, se sont résigné. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Trigodet