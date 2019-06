Andalousie : le désert gagne du terrain

Avec 300 kilomètres carrés de terres arides, Tabernas est le seul désert du continent européen. Chaque année, le réchauffement climatique agrandit un peu plus ce désert naturel. On estime qu'à la fin du siècle, trois quarts de l'Espagne pourrait lui ressembler. La hausse constante des températures depuis 150 ans et la surexploitation des nappes phréatiques pour irriguer les cultures, rendent ce scénario possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.