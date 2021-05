Andalousie, la route de l'or

Comme toutes les histoires de chercheur d'or, la nôtre commence sur un bateau ou plutôt trois, parmi les plus célèbres au monde : la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Ce sont les caravelles de Christophe Colomb, de retour d'Amérique après une odyssée de plus de sept mois. En mars 1493, Colomb revient en héros et les cales chargées d'or à son port de départ Palos de la Frontera, au sud de l'Andalousie. La ville a d'ailleurs fièrement conservé les reproductions grandeur nature de ces trois navires. Accompagnés de notre guide, nous découvrons les entrailles de la caravelle. À l'abri du vent et des vagues, la cale était à la fois le dortoir et le garde-manger de l'équipage. Arrivés sur la terre ferme, beaucoup de marins qui avaient attrapé de nouvelles maladies encore inconnues des Européens étaient soignés à l'ancien hôpital de la miséricorde. Pour certains d'entre eux, le voyage se terminait là. Quelques marches plus haut, il y a le plus grand héritage de ces premiers explorateurs. Mais le périple de Christophe Colomb n'est pas tout à fait terminé. Retour sur cette aventure périlleuse.