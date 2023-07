Andalousie : l'échappée sauvage

En quelques minutes, le soleil se lève sur les marais. C'est là que vivent les chevaux sauvages de Doñana . Pour les cavaliers, c'est le début d'une journée exceptionnelle. Elle commence par une phase d'observation. Puis, l'étau se resserre, et la course-poursuite est lancée. Après des heures de cavalcades, des centaines d'équidés sont pris au piège dans un enclos. C'est une tradition vieille de plus de 500 ans. On l'appelle "la Saca de las Yeguas", la sortie des juments. Les troupeaux sont essentiellement composés de femelles avec leurs petits. En Andalousie, être cavalier est une façon de vivre. Guillermo Cordero, cavalier "Yeguerizo", a tout juste quatorze ans. Les Yeguerizos doivent ensuite guider à travers, El Rocío, une horde de plus de 1 000 bêtes. Les routes ne sont ni pavées, ni goudronnées. Dans un nuage de poussière, les chevaux défilent face au public. L'événement attire chaque année des milliers de visiteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garrel, R. Cadoret, E. Rivoire