Andorre : la ruée vers les prix bas

Faire son plein en Andorre est devenu une habitude pour une aide-soignante. Chaque mois, elle remplit son réservoir et ses trois jerricans pour ramener le plus d'essence possible. Le litre d'essence et de gasoil coûte 1,59 euro contre plus de 2 euros en France. Une différence de prix qui s'explique par la TVA. Elle est de 4,5 % en Andorre et de 20% dans l'Hexagone, de quoi faire de belles économies. Dans une station à quelques kilomètres, tous les clients sont Français. En deux semaines, la fréquentation a été multipliée par trois. Et l'essence n'est pas le seul attrait de la principauté. De nombreux Français y viennent faire leurs courses. Chaque week-end, des bus arrivent des départements frontaliers, mais aussi du Cantal ou encore de Dordogne. Les produits les plus vendus restent les cigarettes et l'alcool. Mais beaucoup en profitent pour remplir leur panier avec de l'huile d'olive, deux fois moins chers qu'en France, et des produits d'hygiène. Avec la fin de l'hiver, Andorre se prépare à accueillir encore plus de Français. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet