Angela Merkel : des adieux militaires et punk

De loin, cela ressemble à n’importe quelle cérémonie militaire allemande : rigueur, flambeaux, fusils et pas cadencés. Mais Angela Merkel, pour cet adieu aux armées, c’est une tradition très codifiée en Allemagne, avait préparé une petite surprise. Tout commence pourtant normalement avec un discours très actuel. La fanfare joue ensuite l’hymne nationale. Mais Angela Merkel devait aussi choisir une chanson. Et à la surprise générale, elle a opté pour celle-ci : un tube de la chanteuse punk, Nina Hagen. Si ça vous semble toujours un peu sage, c’est parce que vous ne connaissez pas la version originale. Pop-star de l’Est allemande dont Angela Merkel, aussi née en Allemagne de l’Est, était fan pendant sa jeunesse. Après seize ans au pouvoir, Angela Merkel arrive toujours à surprendre. En terminant ici, avec une petite entorse au protocole, elle récupère une rose et la donne comme un flambeau à celle qui lui succède à la tête de son parti politique. La chancelière aura montré qu’elle sait soigner ses sorties. T F1 | Reportage F. Litzler