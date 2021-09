Angela Merkel va quitter ses fonctions après seize ans au pouvoir

En tant que chancelière, Angela Merkel est au pouvoir pendant seize ans. Cela paraît étonnant, mais ce n'est pas une première dans l'histoire récente de l'Allemagne. Les Allemands aiment effectivement la stabilité. Cette fois-ci, ce qui est particulièrement surprenant, c'est que tous les prétendants au poste d'Angela Merkel se revendiquent d'une certaine manière de son héritage. C'est vrai de la part du candidat de CDU, la maison politique de la chancelière. Mais ça l'est aussi pour la maison rivale et le candidat du SPD. Sachez qu'Angela Merkel devra rester en poste encore quelques semaines. Le temps qu'un nouveau gouvernement soit constitué. Et pour la suite, elle ne devrait pas monnayer à sa présence à un prix d'or dans les forums à travers le monde. Ce n'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle rêve plutôt de deux choses : lire des livres et faire la grasse matinée.