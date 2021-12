Angèle : la Belgique dans le cœur

Dans son dernier album, Angèle raconte son amour pour sa ville natale, Bruxelles, qu'elle célèbre. Bien sûr, nous sommes un peu jaloux côté français. Mais c'est dans sa ville de cœur qu'Angèle clame son amour. "Elle représente très bien la Belgique, les femmes, et tous les sujets tabous, elle les casse. Pour la jeunesse, je trouve ça vraiment un très bon exemple", témoigne une fan. En Belgique ou dans l'Hexagone, une génération entière est conquise par sa voix, ses chansons et les thèmes qu'elle aborde. Pour faire sa connaissance, on a rendez-vous dans un cabaret où elle a donné ses premiers concerts. Angèle est née il y a 26 ans, dans une commune flamande, juste au-dessus de la capitale. Petite enfant rêveuse, elle ne tenait pas en place sur les bancs de l'école. Après le piano sont venus le chant, la composition et ses débuts face au public. "C'est quelqu'un qui osait foncer, elle est sûre d'elle", se souvient le propriétaire de l'Archiduc. Le succès international arrivera en 2018. Dans ses chansons, Angèle raconte son ascension et son rapport au public. TF1 | Reportage D. Sitbon, R. Goichon, C. Nieulac