"Angels in Amreica", adaptée à la Comédie-Française par Arnaud Desplechin

A la fin des années 80, le sida bouleverse les Etats-Unis. Une triste réalité racontée dans la pièce "Angels in America". Ce monument du théâtre américain n'a pas effrayé le réalisateur Arnaud Desplechin. Son adaptation de la pièce à la Comédie-Française est digne d'un spectacle à Broadway. Celle-ci rend hommage à toutes les victimes du drame, à ces anges de l'Amérique.