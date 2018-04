Anglet : les colos prennent le bus

La grève des cheminots a forcé les vacanciers à revoir leur planning et à opter pour d'autres moyens de transport. C'est le cas d'une colonie de vacances qui a dû louer un bus pour se rendre à Anglet puisque leur train a été annulé. Les enfants et les responsables devront donc effectuer plus de 11 heures de route avant d'arriver à destination. Sans compter que le coût de la location revient deux fois plus cher qu'un trajet en train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.