Angleterre - France : la France rêve en bleu

Êtes-vous prêt à vibrer pour les Bleus ? À Lyon, on vous a demandé le programme. Vos réponses : "En face de la cheminée, un bon feu, une pizza, puis on va profiter !" ; "Tous ensemble, avec plein d’ambiance" ; "Un petit apéro autour d’un match, en famille, plutôt convivial" ; "Ça va être simple, avec mon épouse" ; "Réunir tous les amis devant la télé". S’il vous manque un accessoire, il vous faudrait peut-être une petite moustache bleu blanc rouge et des faux ongles assortis pour être Français jusqu’au bout des doigts. Le précieux conseil de deux Lyonnais. Vous êtes plutôt foule des grands jours ? Direction les bars. Celui-ci affiche complet ce samedi soir. En cuisine, on a prévu 75 kilos de frites et en salles, on s’attelle au réglage des téléviseurs… sait-on jamais. Ça permet aussi de suivre le match en plein service. Vous préférez votre salon ? Pas de problème. L’épicerie de Thibault a du stock. Il ne reste plus qu’à vous échauffer avant que la fête ne commence. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel