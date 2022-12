Angleterre - France : les meilleurs ennemis

Pour l'instant, c'est juste du bonheur, des sourires et des couleurs portés fièrement. Mais attention, ça va se compliquer. Place à l'équipe d'Angleterre, ses milliers de supporters, un adversaire que les Français apprécient peu et ça dépasse le football. Ils ont pourtant l'air sympathique. Alors d'où vient cette relation douce-amère ? Ça semble venir de très loin. Et ça, nos joueurs et nos supporters l'ont appris à l'école. "Il y a déjà une histoire entre la France et l'Angleterre depuis des siècles", dit Adrien Rabiot, milieu de terrain de l'équipe de France de football. "Les Anglais, ils ont brûlé Jeanne d'Arc". Partie en guerre contre l'Angleterre au XVe siècle, Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher à 19 ans. Et 400 ans plus tard, Napoléon tombe lui aussi face aux Anglais. D'abord, défié à Trafalgar par l'amiral Nelson, puis définitivement battu à Waterloo. Et même quand les deux pays deviennent alliés, ce n'est pas franchement l'entente cordiale, comme entre le général De Gaulle et Winston Churchill. Alors, forcément, le trouble persiste encore. A Londres, le Français divise toujours. "Il y a beaucoup de négatifs à dire sur les Français", dit une dame. "La première chose qui me vient à l'esprit, c'est malpoli", ajoute une autre. Mais revenons au football pour une question essentielle : comment battre les Anglais ? Zinédine Zidane l'avait montré en 2004 lors du dernier affrontement en compétition. Les Bleus pourront aussi s'inspirer des rugbymen qui les affrontent souvent. TF1 | Reportage D. Piereschi, É. Stern, S. Rang des Adrets