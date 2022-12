Angleterre - France : Mbappé, le cœur battant des Bleus

Le chanteur français Gilbert Montagné vient de poster sur Instagram la reprise du tube "Les Sunlights des tropiques", que nous venons d'entendre dans la vidéo en tête de cet article. C'est un hymne à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, vous aussi, vous ne lui trouvez que de qualité. Et chacun a son Kylian. "Il est parti de rien. C'est son père qui l'a entraîné. C'est une belle histoire", "Il a quand même ramené la coupe à la maison", "Passeur, dribleur, buteur... Il est capable de tout faire sur le terrain", "C'est un très bon joueur. Il est trop rapide". De l'autre côté de la Manche aussi, le nom de Kylian Mbappé occupe les esprits, et ce, à la veille du match entre la France et l'Angleterre. "Il a tellement de qualité. C'est un joueur fabuleux". Les Anglais redoutent l'attaquant français. Pour eux, il s'apparente comme un danger. "Les Anglais sont bien préparés. Nous ferons tous pour le contrer", "Je pense qu'il faudra mettre deux joueurs sur lui, quitte à prendre le risque de ne pas marquer un autre Français" Craint, adulé, notre numéro 10 focalise l'attention. Chacun a son avis sur lui. Samedi soir, à nouveau, il tentera de ne décevoir personne face aux Anglais. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Stern, P. Marcellin