Angleterre : un barrage menace de s'effondrer

En Angleterre, les secours sont engagés dans une course contre la montre. La ville de Whaley Bridge, au sud-est de Manchester, est menacée d'être rayée de la carte. Les fortes pluies pourraient faire céder un barrage situé juste à côté. Tous les habitants, plus de 6 000 personnes, doivent être évacués.