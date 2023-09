Anglicisme : et si on reparlait français ?

Nous sommes envahis, cernés. Les anglicismes sont partout, nous harcèlent du matin au soir. La France ne s'estime pourtant pas battue. La très sérieuse Commission d'enrichissement de la langue française propose des alternatives. Elle vient de publier une liste. Le “‘coliving” devient : habitat partagé. Ne dites plus "must have", mais incontournable. Pour “replay”, la commission suggère : service de rattrapage. Pour “ghosting", elle propose fantômisation. Nous avons rencontré Frédéric Vitoux, président de la Commission. Il en a conscience, certains anglicismes sont indétrônables. Mais la France a réussi à imposer ses propres mots à plusieurs reprises. Mais les victoires sont rares. Les anglicismes, même les plus abscons, s'installent parce qu'ils n'ont pas d'équivalent français au départ. Mais aussi, parce que la langue anglaise est redoutable. Pour trouver de bons mots courts et percutants, les Québécois pourraient nous servir d'exemple. Là-bas, il existe des tutos. Lorsque vous faites vos courses, ne cherchez pas le click and collect mais la cueillette express. Sur le chemin de retour, ne respectez pas le panneau de stop, il faut marquer l'arrêt. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, J.F Drouillet, I Rachati