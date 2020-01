Animal Show, le salon dédié aux animaux de compagnie

Le salon dédié aux animaux domestiques a réuni 800 chats, 500 chiens et 35 000 visiteurs en deux jours. Il ne compte pas que des généralités. On y a trouvé également des particularités comme des chats sibériens, qui sont hypoallergéniques, des chats lynx, des loulous de Poméranie ou encore des lapins sportifs. Mais le nouvel animal de compagnie, c'est la fourmi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.