Animateurs, tombolas : le succès des vieilles recettes !

Mickaël Cintas est un professionnel, en tournée dans toute la France. Sa scène ce samedi, ce centre commercial de 10 000 m² pour un show de quatre heures, sans entracte. Il est animateur micro depuis douze ans maintenant. "Je suis là pour créer une ambiance, l'effet waouh. L'idée c'est de générer du trafic pour les boutiques et relayer des offres ", explique-t-il dans le 20H de TF1. Si vous trouvez ce métier un peu démodé, sachez qu'entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année, son planning est bien rempli. Pour s'offrir son service, comptez entre 500 et 1 000 euros. Des investissements que les 50 boutiques de ce centre rentabilisent très vite. L'objectif est de donner à une galerie marchande des airs de fête foraine ou encore de casino. Ce marketing à l'ancienne a toujours la cote chez les clients en 2022. Jeux concours, tombolas, spectacles... Ce sont autant d'animations pour attirer les clients et faire en sorte qu'ils n'aillent pas effectuer ses courses sur Internet, autrement dit, les fidéliser. Alors, pour se démarquer face à la concurrence, des enseignes procèdent à des différentes astuces. Par exemple, pour cette boutique, à chaque passage en caisse, une promesse est faite au client, il gagne un cadeau. Une stratégie bien rodée pour que le client, en dépensant de l'argent, ait l'impression d'en gagner. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Viera, J.Y. Mey