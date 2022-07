Animaux : coup de chaud au zoo

Se prélasser de longues minutes sous une douche fraîche, c'est l'activité préférée de ce tamanoir surtout quand il fait plus de 35 degrés. Une astuce indispensable dans ce parc parisien où tout est fait pour protéger la santé des animaux. Pour se prémunir de la chaleur écrasante, à chacun sa technique : l'immersion pour l'éléphant de mer, la ventilation pour les volatiles et le temps calme sous les arbres pour tous les autres mammifères, visiteurs compris. Dans cet autre zoo en Loire-Atlantique, forte chaleur rime avec distribution de friandises : sorbet maison aux fruits pour les primates et à la cuisse de poulet pour les félins. C'est une manière de les hydrater et de les nourrir en même temps, car ils ont tendance à beaucoup moins manger. Les températures trop élevées ont aussi des conséquences économiques pour le parc. "L'impact est assez important puisqu'on a une baisse de fréquentation de l'ordre 50 à 60%", confie Sébastien Laurent, directeur du "Zoo de la Boissière du Doré". D’importants investissements ont donc été faits. Passerelles ombragées, brumisateur... de quoi garantir un peu de fraîcheur. TF1 | Reportage A. Barth, J. Duong