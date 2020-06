Animaux de compagnie : des solutions pour éviter les abandons

Chaque année, 100 000 animaux domestiques sont abandonnés dont 60 000 durant la période estivale. Cette année encore, les associations sont plus inquiètes que d'habitude. Après le confinement, certains refuges sont totalement saturés. Alors pour tenter de lutter contre ces abandons d'animaux, plusieurs propositions ont été remises au ministère de l'Agriculture cette semaine. Dans leur collimateur, l'achat sur un coup de tête.