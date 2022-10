Animaux : des abandons en nombre liés à la crise

Ce couple est venu adopter cette chatte d'un an retrouvée dans la rue il y a quelques mois et prise en charge par une association. En ce moment, les adoptants comme eux sont rares, beaucoup trop, comparés au nombre de propriétaires qui abandonnent leur animal. C'est du jamais vu pour cette année 2022. À la SPA, les refuges sont presque saturés. Rien que cet été, 17 000 chiens et chats ont été abandonnés. Un chiffre provocant. D'après les associations, de nombreuses personnes n'auraient pas anticipé le coût que représente l'entretien d'un animal, encore plus depuis la hausse des prix dans le secteur, +9 % en un an pour la nourriture par exemple. Le gérant d'une animalerie dans les Yvelines reçoit régulièrement des appels de propriétaires qui ont adopté des hamsters, des lapins pendant les confinements. Pour lutter contre ces achats compulsifs, désormais, tous les futurs adoptants seront obligés de signer un certificat qui impose un délai de réflexion de sept jours avant d'acheter un animal. Il y est aussi rappelé que l'abandon est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage T. Leproux, F. Couturon, F. Maillard