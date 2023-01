Animaux : des innovations pas si bêtes !

Les animaux étant interdits dans les allées du salon, ils ont été remplacés par des peluches. Dommage, chiens et chats ne verront pas à quel point ils ont été gâtés cette année au salon de l'innovation. Admirez par exemple la litière autonettoyante, qui coûte 800 euros, mais grâce à un astucieux système rotatif, elle évacue les déjections toute seule. Plus de la moitié des foyers américains possèdent un animal. Le marché est énorme. Une jeune entreprise française a fait le déplacement à Las Vegas, pour faire la promotion de son prochain produit, un collier connecté. Vous pouvez également savoir si votre chien est fainéant et passe plus de temps à dormir qu'à courir. Et s'il est fugueur, pas de problème, une balise GPS est intégrée au collier. Chiens et chats ne sont pas les seuls à profiter des dernières innovations technologiques. Nous sommes également tombés sur une mangeoire pour oiseaux, équipée d'une caméra. Petite pensée pour ceux qui ont la phobie des oiseaux ou qui sont allergiques aux poils, ils pourront se contenter de Luna, un robot de compagnie à 350 dollars. Mais pas besoin de laitière et pas de risques de fugues. TF1 | Reportage A. Precigout, M. Derrien