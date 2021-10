Animaux : ils ne se donneront plus en spectacle

À partir du 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats sera interdite en boutique pour lutter contre les abus. Pour se procurer un compagnon à quatre pattes, il faudra donc désormais l'adopter auprès de refuges ou l'acheter chez un éleveur ou sur un site internet. Pour les plus gros félins et les pachydermes, interdiction pour les cirques de les emmener en tourner dès 2029. Ses 12 lions blancs sont pourtant le numéro phare de Frédéric Edelstein, directeur du cirque Pinder, dresseur de fauves. Sans eux, il est formel, il n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Selon lui, tous les spectacles qui n'ont pas d'animaux se plantent. Certains cirques ont pourtant déjà remplacé les animaux sauvages par des hologrammes. Le gouvernement veut encore accélérer la tendance. Huit millions d'euros doivent être mis sur la table pour les aider à se reconvertir. Des mesures dont bénéficieront aussi les deux derniers delphinariums dans l'Hexagone. À partir de 2027, ils ne pourront plus exploiter les orques et les dauphins pour leurs spectacles aquatiques.