Animaux maltraités : ils ont désormais leur police

Dans la vidéo en tête de cet article, la scène est insoutenable. Hancock, sous-alimenté, est frappé par son maître. L'homme a été filmé par son ex-compagne puis dénoncé par celle-ci. Le chien ne doit sa survie qu'à Céline Gardel. Il y a trois ans, cette policière a créé son association. L' objectif est de former les forces de l'ordre à la détection des signes de maltraitance des animaux. L'ex-propriétaire de Hancock a écopé de quatre mois de prison ferme. Quant à Céline, elle a adopté l'adorable molosse. Coups, privation alimentaire, abandon ou séquestration... Les sévices imposés aux animaux de compagnie ont explosé dans l'Hexagone, plus 30 % entre 2016 et 2021. Pour tenter de rééduquer des chiens traumatisés, deux éducateurs viennent de créer un refuge spécifique où les quinze pensionnaires sont tous des rescapés. Ils ont récupéré des chiens qui ont été éduqués à la méthode coercitive. Alors, il y a des tas de travail pour regagner leur confiance. Pour lutter contre ces violences envers les animaux, un nouveau pôle vient d'être créé à Toulouse. Quinze enquêteurs sont dédiés à la lutte contre la maltraitance. Leur stratégie est de faire une réponse judiciaire systématique, comme l'explique Franck Rastoul, procureur général à la Cour d'appel de Toulouse. Depuis 2021, les auteurs de sévices ou d'acte de cruauté risquent trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Garro