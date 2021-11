Anne Hidalgo : "il faut qu'on se protège par la vaccination"

Les tensions sociales remontent face à la nouvelle vague du Covid. Anne Hidalgo juge que "ces violences sont insupportables", "qu'il y a un besoin de dialogue". Elle pense également qu'il faut élargir très rapidement la possibilité d'accès à la troisième dose. En ce moment, l'hôpital souffre presque plus qu'avant la crise épidémique. Ces derniers mois, les infirmières démissionnaient à tour de bras. On dit que des milliers de lits sont fermés faute de personnels soignants. Comment les retenir ? Faut-il augmenter leurs salaires ? Comment faire face au désert médical ? Dans les dernières études d'opinions, la gauche rassemble 25% pour sept candidats. Autant dire que les voix sont un peu émiettées. Selon Le Figaro, les banques refusent de prêter au Parti socialiste pour ses campagnes. Toutefois, Anne Hidalgo l'affirme : "on n'a pas de sujet de financement de campagne". Avant d'ajouter que "ce sera une campagne belle, forte et avec les moyens nécessaires". "Ce que je veux c'est porter l'unité par le projet que je propose", il s'agit "d'être lucide sur la nécessité de s'engager à fond dans cette transition écologique", lance la candidate.