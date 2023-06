Annecy : après la sidération, le recueillement

Toute la journée, ils sont venus en silence, déposer des fleurs, des bougies, des messages. Certains sont restés des heures, presque en communion. "Je crois qu'il y a peu de mots pour exprimer la douleur qu'on ressent tous. On pense vraiment très fort aux enfants et à leurs familles". Des Annéciens meurtris, devant une aire de jeu, où ils viennent chaque jour en famille. "Moi j'ai aussi un fils de 23 mois, je me mets à la place de ces parents, et c'est juste impensable". Et il y a aussi ceux qui ont besoin de le voir pour y croire. "Je me disais que ce n'était pas possible. Normalement, on entend ça plus dans les grandes villes et pas dans une ville comme Annecy. Habitants et touristes ont suspendu leur promenade sur les bords du lac. "On a été choqué, on a du mal à réaliser ce qui arrive". Enfin, ils ont besoin de prier pour elles, les victimes. La cathédrale d'Annecy est pleine, la messe de ce vendredi leur ai dédié. Être ensemble pour surmonter l'épreuve. Dimanche, une marche devrait être organisée sur Le Pâquier. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi, S. Prez