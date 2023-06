Annecy : des nouvelles rassurantes des victimes

Le président de la République, Emmanuel Macron, vient de passer plus d'une heure aux chevets des familles des victimes à Grenoble (Isère). Les nouvelles sont positives. Parmi les quatre enfants agressés à coups de couteau hier matin, trois ont passé des scanners et ont pu être opérés. Enio, un petit garçon de seulement deux ans, ainsi que sa cousine Alba, deux ans également, étaient hier soir en urgence vitale. Selon nos informations, leurs états se stabilisent. Ils devraient être réveillés progressivement, mais sous surveillance pour au minimum trois jours. Dans le même hôpital, au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Ettie, trois ans, de nationalité britannique est déjà réveillée. Elle regardait ce matin la télévision. Le Président a tenu à remercier les personnes présentent au moment des faits. Il a transmis un message des parents des victimes à ceux qui ont prodigué les premiers soins dans le parc, comme le médecin du SAMU qui est encore bouleversée. Dans les salons de la préfecture d'Annecy, le président de l’État peine à retenir son émotion. Les nouvelles sont également rassurantes pour le quatrième enfant blessé, il s'agit de Peter, un Néerlandais de 22 mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, S. Chevallereau, S. Prez