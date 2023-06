Annecy : l'assaillant mis en examen

Après 48 heures de garde à vue, Abdelmasih H ,est emmené au palais de la justice d'Annecy face aux deux juges d'instruction saisis. L'information judiciaire ouverte des chefs de tentative d'assassinat et de rébellion avec arme, qui sont passibles de prison à vie ne l'a pas rendu plus loquace. Le réfugié syrien garde le silence depuis sa violente interpellation jeudi 8 juin matin, laissant les enquêteurs avec leurs interrogations. En deux jours, l'assaillant n'est sorti de son mutisme que pour se rouler par terre ou demander qu'on le tue. Il est encore trop tôt pour savoir s'il souffre ou pas d'une maladie psychiatrique. Le pronostic vital des six victimes directes n'est plus engagé, même si la plupart restent hospitalisées, notamment les enfants, âgés de 22 à 36 mois, victime de plaies abdominales et thoraciques. Aucune motivation terroriste n'est retenue à ce stade. L'homme vient d'être placé en détention provisoire. Les juges l'auditionneront encore au cours des prochaines semaines, pour tenter de comprendre les raisons de son acte. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Herreman