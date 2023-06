Annecy : l'hommage d'une ville

Quelques notes d'une boîte à musique, un chant d'espérance pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. Des visages fermés, émus, les Anneciens sont venus nombreux ce dimanche matin. Lilian travaillait pour les pédalos du lac, il a essayé de stopper l'assaillant et reste très marqué. "J'ai besoin de venir pour boucler le chapitre et être tranquille" dit-il. Se rassembler pour communier autour d'un message, la vie doit reprendre ensemble pour surmonter cette épreuve. "Toutes les Anneciennes et tous les Anneciens sont touchés au plus profond de leur cœur et de leurs âmes. On doit passer au-delà, et on va passer au-delà. Moi, je suis très confiant là-dessus", a affirmé François Astorg, maire d'Annecy. Une fresque sera installée dans le centre culturel d'Annecy. Se souvenir, ne jamais oublier, et redoubler de vigilance, un important dispositif de forces de l'ordre était présent pour sécuriser le rassemblement. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Derre, S. Roland