Année record en librairie : merci le pass culture !

Son pass culture, Ruben, 18 ans, l'a dépensé en BD japonaises. "J'aime beaucoup lire et je lis de tout d'ailleurs. Et ça m'a permis justement d'élargir ma culture", témoigne-t-il. Et il n'est pas le seul. Plus de 10 000 exemplaires ont été vendus dans cette librairie niçoise depuis le lancement du pass en mai dernier. "On ne s'attendait pas à une telle vague", lance Franck Laperche, libraire "Alpha BD". Le pass culture, c'est jusqu'à 300 euros offerts par l'Etat aux 15-18 ans, pour s'acheter des places de cinéma, de théâtre et de jeux vidéo. Mais eux, ils se sont rués sur les mangas. Plus de 300 000 ventes, un record. Le pass culture a même été rebaptisé, le pass manga. En région parisienne, ce libraire a réalisé plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en moins d'un an grâce aux mangas. "Il arrive où ils utilisent aussi le pass culture pour lire autre chose que des mangas quand même, donc ça fait de l'activité en plus", explique Jérémie Banel, libraire "Libertalia". En un an, les ventes ont augmenté de 124 %, de quoi donner le sourire aux éditeurs spécialisés. Pour eux, le pass culture a boosté le secteur. Et de plus en plus d'auteurs sont Français. L'Hexagone est le deuxième consommateur mondial de manga, juste derrière le Japon. TF1 | Reportage E. Despatureaux, P. Roubaud