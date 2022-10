Année record : la guerre des champignons

Chaque année, dès la fin de l'été, les champignons, particulièrement les cèpes, font l'objet de toutes les attentions dans ce coin de Lozère. Certains viennent de loin pour remplir leur panier. C'est d'ailleurs le cas d'un couple qui habite à plus de 100 km de Laubert. Mais eux ne posent pas de problème aux gens du village. Ce sont des cueilleurs du dimanche, très éloignés des ramasseurs de grosses récoltes, semi-professionnels, que les gens du coin appellent les pillards. Comme chaque année, à quelques pas de là, Bernard a ouvert sa petite échoppe à champignons. Il achète aux cueilleurs et revend aux restaurateurs locaux. Il dénonce aussi les commandos qui débarquent dans le village et emportent les cèpes pour les vendre très loin de là. Les habitants appellent la gendarmerie et l'ONF à plus de contrôle. Mais face au sous-effectif et aux agressions dont certains agents ont été victimes, ils ont choisi d'agir aussi de leur côté en interdisant la cueillette à tous les non-résidents. Toutefois, la préfecture a jugé non conforme l'arrêté pris par le maire. Il assure aujourd'hui qu'une nouvelle solution sera trouvée pour l'an prochain. TF1 | Reportage M. Perrot, J. V. Molinier