Années 80 : pourquoi elles fascinent les plus jeunes

Une décennie pas comme les autres. Les années 80, elles sont ici, au Musée des Arts décoratifs. Un flipper, ringard il y a dix ans, s'arrache aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers d'euros et touche un nouveau public. Les plus nostalgiques de la décennie sont ceux qui ne l'ont pas connu. La preuve, cette exposition, consacrée aux années 80 cartonne, chez les plus jeunes. Des affiches phares, des meubles futuristes pour l'époque et des publicités mythiques. Ici, on revisite un passé fantasmé. "On a eu une période très courte d'extrême liberté. Mais il n'y avait pas que ça, c'est aussi l'arrivée du SIDA, la crise économique et l'inflation" indique Karine Lacquemant, co-commissaire de l'exposition "Années 80" au Musée des Arts décoratifs, Paris (Île-de-France). Et pour ceux qui les ont connu, les années 80, c'est aussi des objets relégués dans des greniers. Mais qui ont un grand avantage, c'est qu'on peut les réparer. Phillipe Delmotte, vendeur au magasin "Fifi Vintage ", en a fait son métier. Il a des clients qui viennent avec des platines, des radios et des cassettes à réparer. Dernière restauration en date, une platine très recherchée qu'il expédiera bientôt au Japon. TF1 | Reportage É. Spertino, M. Simon-Le Gall, B. Lachat,