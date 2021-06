Anniversaire du D-Day : le dernier survivant rend hommage à ses compagnons de guerre

C'est un grand jour pour Léon Gautier, 98 ans. Comme chaque année, il se rend à la plage d'Ouistreham (Calvados) pour rendre hommage à ses compagnons de guerre disparus. Le 6 juin 1944, ils étaient 177 soldats français à débarquer en Normandie. Léon, le dernier vétéran du commando Kieffer a déposé la première gerbe de fleurs. Il a assisté à la cérémonie, le visage serré. L'émotion est grande. "Ça m'a fait penser à tous mes copains que j'ai perdus ici", confie-t-il. Fille, petit-fils et arrière-petit-fils, et même arrière-arrière-petit-fils, durant cette journée si particulière, sa famille était à ses côtés. C'est le cas de Gérard, son petit-fils. À la fin de la cérémonie, nombreuses personnes ont remercié Léon et ont pris des photos. Elles ont également immortalisé leur rencontre peu importe l'âge. En partant, le vétéran a reçu des applaudissements ainsi qu'une haie d'honneur. Dans le ciel, la Patrouille de France, elle aussi, a rendu un hommage.