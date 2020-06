Anniversaire du Débarquement : des commémorations sous le signe du Covid

Les commémorations de l'anniversaire du Débarquement en Normandie attirent tous les ans des milliers de personnes. Cette année, la cérémonie se déroulera sans public et en présence de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Aucun vétéran ne sera présent, ni aucun membre de leur famille. La préfecture du Calvados tient à éviter le plus possible toute forme de rassemblement.