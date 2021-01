Annonce de Pfizer : quel impact sur le calendrier vaccinal dans l'Hexagone ?

C'est une première nouvelle rassurante. Le retard chez Pfizer sera finalement moins important qu'annoncé. Le laboratoire américain prévoyait en effet des difficultés de livraison pendant trois à quatre semaines. Il affirme aujourd'hui que le rythme prévu reprendra le 25 janvier. Concrètement, il n'y a eu aucun impact sur la livraison de cette semaine. A ce stade, on ignore combien de doses seront livrées la semaine prochaine mais il est désormais certain que le rythme reprendra à 520 000 doses hebdomadaires dans dix jours. Avec plus d'un million de vaccins en stock, l'Hexagone ne devrait pas remettre en cause son calendrier. C'est ce que précise le Dr Martin Blachier, épidémiologiste : "à l'échelle de la population et de la capacité qu'on va avoir à sortir de la crise, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le calendrier". Le gouvernement espère toujours avoir vacciné un million de personnes d'ici fin janvier et entre 2,6 et quatre millions d'ici fin février. Tout dépendra des livraisons des autres laboratoires mais pour l'instant, c'est Pfizer qui est le principal fournisseur. L'enjeu est crucial d'autant plus que ces autres vaccins sont plus faciles à conserver.