Anse des cascades : le trésor caché de La Réunion

C’est une muraille de végétation luxuriante entrecoupée de chutes d’eau douce et cristalline. Derrière ces cascades d’une centaine de mètres de hauteur, quelques grottes, un pirate y aurait caché un trésor. Patrick Dennemont a grandi ici. Il a passé son enfance à chercher la moindre petite pièce d’or. Actuellement, il croit toujours à la légende et la partage aux jeunes générations. Ce trésor, estimé à plusieurs millions d’euros, aurait appartenu à Olivier Levasseur, connu sous son nom de pirate, La Buse. Chaque année, plus de 400 000 touristes viennent admirer les cascades et se rafraîchir sous une eau à 20 degrés. Il reste peut-être un dernier espoir de trouver le trésor, des témoins oculaires de l’époque du pirate. Ce sont ces caméléons, surnommés les endormis. Originaires de Madagascar, ils sont arrivés sur l’île de La Réunion au 18ème siècle dans les cales des bateaux de commerce. Actuellement, ils se plaisent particulièrement dans l'environnement. Un écosystème protégé par le Conservatoire du littoral. Ici, l’eau douce rencontre l’Océan Indien. Un milieu que côtoie Inel, pêcheur-plongeur depuis 35 ans. Il en connaît tous les recoins.