Anti-gaspi : le bon plan des invendus alimentaires

Sur ce marché lyonnais, Isabelle a ses habitudes. "Je pars à la recherche des paniers de légumes ou de fruits invendus ou pas très beaux pour faire mes repas de la semaine", révèle-t-elle. Des paniers de fruits et légumes abîmés vendus à prix cassé. Tout le monde y gagne et ça, Camille, Abi et Coralie l'ont bien compris. Ce soir-là, ils font le tour des magasins à la recherche d'invendus. C'est à l'heure de fermeture qu'ils remplissent leur sac de course. Des paniers gratuits pour éviter le gaspillage dans les magasins alimentaires. Cette chasse aux produits invendus est organisée par une association trois fois par semaine. Chaque membre participe et repart avec un sac bien rempli, comme Camille, étudiante : "ça permet de faire des économies et puis en même temps, on rencontre des gens, c'est chouette". Elle a de quoi remplir son frigo pour la semaine. Attention, les produits plus fragiles se conservent moins longtemps. Ils faudra donc les consommer rapidement. TF1 | Reportage S. Perez, E. Nappi