Anti-gaspi : les bonnes recettes pour économiser

Dans un supermarché, c'est une mission bien souvent fastidieuse. Liste en main, nous sommes à la recherche des ingrédients pour notre dîner. Il faut parcourir les rayons un par un, trouver la bonne viande, les bons légumes et les condiments, et surtout ne rien oublier. Bref, pour notre bœuf bourguignon, il nous aura fallu 20 minutes de déambulation. Quant à Aline, pour remplir son frigo, elle va désormais bien plus vite. Sur le site de son supermarché, l'enseigne lui propose de commander des recettes entières, en un clic seulement. Au total, elle déboursera 11, 27 euros pour réaliser sa quiche au chèvre et aux asperges. Les ingrédients sont récupérés dans un point de retrait. Une méthode bien plus simple, mais aussi très stratégique pour l'enseigne. Comme l'explique Amine Chraibi, directeur marketing de "Chronodrive", dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Des photos de plats alléchants au beau milieu des rayons, ce nouveau mode d'achat se trouve de plus en plus sur des sites de la grande distribution. Mais un détail attire notre attention. Dans chaque liste d'ingrédients, on voit beaucoup de marques distributeur. Alors, comment les produits sont-ils choisis ? La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Lassalle, M. Dupont