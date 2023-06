Anti gaspi : les petites villes s'y mettent aussi !

Quand on est commerçant dans un petit village, il est parfois difficile de prévoir l'affluence des clients. Le rayon pain est vide, mais côté pâtisserie, il en reste quelques-unes à écouler. Pour ne pas gâcher, ils ont trouvé la solution. Depuis quelques mois, des paniers d'invendus sont proposés à des prix cassés. Les clients réservent via une application et ils sont parfois prêts à parcourir beaucoup de route pour une bonne affaire. Cet homme habite 30 kilomètres plus loin. Le contenu varie en fonction des restes. Ce jour-là par exemple, voici ce qu'on vous propose : un panier d'une valeur totale de 17 euros que le client paye 3,99 euros. C'est un montant sur lequel l'application récupère un euro de commission. Too Good To Go fonctionne depuis 2017 dans les grandes villes. Désormais, l'application tente de s'implanter sur l'ensemble du territoire en allant parfois directement à la rencontre des commerçants, même dans les petites communes. Au total, ils travaillent aujourd'hui avec 35 000 commerces. C'est un déploiement rendu possible notamment grâce à la grande distribution qui a rapidement exporté le concept hors de Paris. TF1 | Reportage L. Kebdani, X. Boucher