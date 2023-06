Anti-immigration : la politique drastique du Danemark

Maria est Colombienne, Carolina, Argentine, pourtant, elles parlent parfaitement danois. Comme tous ceux qui se trouvent dans la salle de classe, elles travaillent au Danemark depuis des années. Aujourd’hui, ils s'entraînent, car tous espèrent un jour passer et réussir l’examen pour obtenir la nationalité danoise. Plus qu’un test de langue, c’est un questionnaire de culture très approfondie. Ce test n’est qu’un aperçu de la politique d’immigration agressive menée par le Danemark. Les lois sont particulièrement sévères avec les immigrés. Les autorités n’hésitent pas à les faire déménager de force pour contrôler la mixité dans certains quartiers. Hamad est palestinien, après 30 ans dans son immeuble, il est aujourd'hui expulsé. Son quartier est considéré comme un ghetto, car plus de 30% des résidents sont des non-occidentaux. Pour plus de mixité, un chantier vise à réduire le nombre de logements sociaux. Malgré les slogans affichés aux balcons pour contester la mesure, Mohamed a déjà quitté son logement. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Simon-Le Gall