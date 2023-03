Anti-inflation : chacun son panier

Pour leur pot-au-feu du dimanche, José et Jeanette ne prendront que ce dont ils ont besoin, rien de plus. "On fait très attention. C'est comme ça, mais il faut quand même se nourrir, donc on regarde les prix, on achète moins, juste la quantité qu'il nous faut", nous confie José. Face à des caddies de plus en plus cher, Carrefour veut mettre en place son panier anti-inflation. Deux cents produits seront à moins de 2 euros et à prix bloqués. "On a notamment des yaourts d'une marque de distributeur. Et ces yaourts, par exemple, sont au prix de 1,49 euro. Ils seront de manière bloquée entre le 15 mars et le 15 juin", explique Stéfen Bompais, directeur communication client. Qu'importe si le coût des matières premières flambe. Dans dix jours, ces étiquettes ne bougeront plus pendant trois mois. Les produits sont exclusivement de marque distributeurs. L'enseigne explique qu'il est ainsi plus facile de gérer. La liste des 200 produits n'est pas arrêtée. Des étudiantes viennent de payer 140 euros leur course de la semaine. Elles veulent des produits frais dans un panier anti-inflation. La marque annonce que la moitié des produits sélectionnés aura un Nutri-score A ou B. Le panier anti-inflation de Carrefour rejoint ceux d'Intermarché, Système U et Lidl. Des concurrents qui ne proposent pas de prix bloqués, mais des prix annoncés très bas, voire des prix coûtants. À chaque fois, il s'agit des produits de première nécessité, hygiène et alimentaire. Le président de Leclerc fait la promotion d'un comparateur de prix concocté par sa marque, censé prouvé que ce sont eux les moins chers. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Iorgulescu, D. De Araujo