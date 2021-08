Anti-pass, anti-vax : alerte sur les dérives sectaires

Au milieu du cortège et des slogans habituels, des pancartes discrètes, mais visibles sur lesquelles on retrouve des noms qui ne vous disent peut-être rien, comme Claire Séverac, elle a écrit plusieurs ouvrages anti-vaccin. La plupart sont des figures conspirationnistes bien connues de certains manifestants. Parmi les discours récurrents, un rejet total de la médecine moderne. Au profit parfois d'alternatives inefficaces, voire dangereuses. Des prises de position qui rappellent celle du naturopathe Thierry Casasnovas, figure des opposants à la médecine. Il a déjà fait l'objet d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. D'autres vont plus loin en reprenant des théories que l'on retrouve dans le mouvement conspirationniste américain d'extrême droite QAnon. Ces théories sont brandies par une minorité de manifestants depuis plusieurs semaines. Une note confidentielle du renseignement alerte : "depuis le début de la pandémie, complotisme et dérives sectaires connaissent un nouvel élan. Ces deux phénomènes s'alimentent mutuellement dans une dynamique contestataire et anti-système". La plupart sont de nouveaux adeptes qui ont découvert ces thèses pendant la pandémie. En 2020, année bouleversée par la pandémie, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a enregistré 3 000 signalements, un record depuis sa création.