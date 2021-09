#Anti2010 : les élèves de 6ème ciblés par une campagne de harcèlement

Faire sa première rentrée au collège peut déjà être impressionnant. Cette année, les élèves de 6ème doivent en plus affronter les moqueries de certains camarades, à cause de leur année de naissance. Le hashtag #Anti2010 est apparu il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Sur l'application de vidéo Tik Tok, il a été visionné plus de 40 millions de fois. Ce que les enfants plus âgés reprochent à ceux de 11 ans, leur prétendue arrogance sur le jeu vidéo en ligne Fortnite et leur passion supposée sur les jeux les Pop It. Comme le chante une jeune fille dans son clip vu plus de 6 000 fois. Cette stigmatisation d'abord virtuelle a fait son chemin jusque dans la cour de récré. Dans le collège "Émile Roux" au Cannet dans les Alpes-Maritimes, la direction a décidé d'évoquer le problème pendant des ateliers de lutte contre le harcèlement. À la demande de la Fédération des parents d'élèves, le gouvernement s'est emparé du sujet et essaie de diffuser un nouveau hashtag. Tik Tok a depuis aujourd'hui bloqué toutes les vidéos mentionnant le hashtag #Anti2010.